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Kocaeli Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.Valiliğin protokol girişinde düzenlenen programda Vali İlhami Aktaş, ildeki bürokratlar ve valilik personeliyle bayramlaştı.Bayramlaşmanın ardından açıklama...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli Valiliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi haberi

Kocaeli Valiliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valiliğin protokol girişinde düzenlenen programda Vali İlhami Aktaş, ildeki bürokratlar ve valilik personeliyle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından açıklama yapan Vali Aktaş, tüm Kocaelili hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını kutladığını ifade etti.

Bayramda alınacak trafik tedbirlerine değinen Aktaş, bayram tatili süresince Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde üzerlerine düşen önlemlerin alındığını ifade etti.

Vali Aktaş, hem trafik ekiplerinin hem de jandarma ekiplerinin 24 saat usulüne göre çalışacaklarını, aynı zamanda havadan da helikopter aracılığıyla denetimlerin süreceğini belirtti.

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