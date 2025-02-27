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Küçükkuyu’ya sağlık entegre tesisi inşa edilecek haberi

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Küçükküyü Belde Başkanı Fahrettin Yığın, Küçükkuyu beldesine sağlık entegre tesisinin yapılması için ihale sürecinin bittiğini söyledi.Yığın, yaptığı açıklamada, beldenin ihtiyacı doğrultusunda en önemli sorunlarından biri olan s...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Küçükkuyu’ya sağlık entegre tesisi inşa edilecek haberi

AK Parti Küçükküyü Belde Başkanı Fahrettin Yığın, Küçükkuyu beldesine sağlık entegre tesisinin yapılması için ihale sürecinin bittiğini söyledi.

Yığın, yaptığı açıklamada, beldenin ihtiyacı doğrultusunda en önemli sorunlarından biri olan sağlık kuruluşunun yetersizliği konusunun çözüme kavuşacağını vurguladı.

Beldeye sağlık entegre tesisi kazandırılması konusunda sağlık binası ihtiyacının olduğunu değinen Yığın, şöyle konuştu:

“Bununla ilgili sağ olsun Sağlık Bakanlığımız ve milletvekillerimiz devreye girdi ve yatırım programına alınarak, sağlık entegre tesisinin yapım ihalesi gerçekleşti. İhale, tamamlandı. Sağlık entegre tesisimizin yapım sözleşmesi imzalanarak yapım süreci de resmen başlamış oldu. Teslimat süreci 280 gündür. Beldemize hayırlı olsun.”

Sağlık

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