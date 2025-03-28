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Mahallelinin yolunu gözlediği leylek “Leyla” ile “Mecnun” Tekirdağ’daki yuvasına döndü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde her yıl vatandaşların yolunu gözlediği leylek "Leyla" ile "Mecnun" yuvasına döndü. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerince mahalle meydanında kurulan platform her sene leyleklere yuva oluyor.L...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mahallelinin yolunu gözlediği leylek “Leyla” ile “Mecnun” Tekirdağ’daki yuvasına döndü haberi

Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde her yıl vatandaşların yolunu gözlediği leylek “Leyla” ile “Mecnun” yuvasına döndü.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerince mahalle meydanında kurulan platform her sene leyleklere yuva oluyor.

Leyleklerin yuvasına gelişini ise mahalle sakinleri sevinçle karşılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sayesinde vatandaşlar leyleğin yuvasını izleyebiliyor.

Mahalle sakinlerinden Selver Gök, gazetecilere, leyleklerin her yıl mahalleye gelerek kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Her yıl heyecanla leyleklerin gelişini beklediklerini aktaran Gök, “Herkes leyleklerin gelmesini bekliyordu. Leyleklerin gelişi hepimizi sevindirdi, güzel bir bağ oluştu. Onları, gidene kadar heyecanla takip edeceğiz.” dedi.

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