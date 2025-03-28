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Mudanya’da protokol bayramlaştı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı. Polis Lokali'ndeki programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Mudany...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Mudanya’da protokol bayramlaştı haberi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde protokol üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Polis Lokali'ndeki programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Mudanya Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaretlerde bulunarak görevli personelin bayramını kutladı.

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