HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Okul Servisinin Çarptığı 70 Yaşındaki Kişi Öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde okul servisi 70 yaşındaki kişiye çarptı. Yaşlı adam kaza sonrası hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
ABONE OL

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde okul servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 S 0662 plakalı okul servisi, Karşıyaka Mahallesi’ndeki Aydın Sokak’ta İbrahim Taş’a (70) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Okul servisi sürücüsü gözaltına alındı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Gaziantep
Trafik Kazası

İlgili Haberler

Leyleklerin Göçü Tekirdağ Semalarında Güzel Görüntüler Oluşturuyor

700 Yıllık Yazma Eserler Ramazana Özel Ziyarete Açıldı

“Ahmetbey köftesi” İçin Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunulacak

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Muş İlinin Bazı Köylerde Tek Katlı Evler ve Ahırlar Karla Kaplandı

Kumar Oynayan 22 Kişiye Para Cezası Verildi

Osmaneli’de Çiftçilere 3 Bin Böğürtlen Fidesi Dağıtılacak

Kalyon Enerji Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni İmzaladı

Verem Bağışıklığı Zayıf Kişilerde Ciddi Risklere Yol Açabilir

Bursa Devlet Tiyatrosunda Gençlerin Oyun Heyecanı

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 350 Bin Liraya Geriledi

İstanbul’da Helikopter Destekli Huzur uygulaması Yapıldı