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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü haberi
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Edirne Belediye Meclisinde üyeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı haberi
Damat Tween, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KDMP üyelerini bir araya getirdi haberi
Eyüpsultan’daki imam hatip öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele mesajı haberi
Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi
Edirne’de 7’den 70’e kadın orkestrası “Kadının T’elinden” adlı konserde müzik şöleni yaşattı haberi
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Organize suç örgütüne yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli tutuklandı haberi

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: - "Suç örgütünün vatandaşlarımızı yaklaşık 387 milyon lira dolandırarak mağdur ettiği, şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 1 milyar 300 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Organize suç örgütüne yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli tutuklandı haberi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütüne yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, “danışmanlık, teknoloji, yatırım” adıyla paravan şirket kurarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta operasyon düzenlendiğini belirtti.

Tekirdağ merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 22'sinin tutuklandığı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Şüphelilerin, ikna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları, mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları, toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün vatandaşlarımızı yaklaşık 387 milyon lira dolandırarak mağdur ettiği, şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 1 milyar 300 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.”

Valileri, operasyonları koordine eden ve gerçekleştiren cumhuriyet başsavcılıkları ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında operasyona ait görüntülere de yer verdi.

Yerlikaya, ayrıca vatandaşları, SMS, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla iletilen linkleri güvenli olduğundan emin olmadan açmamaları konusunda uyardı.

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