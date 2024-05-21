Otomobil Devrilince İçinde Bulunan 5 Kişi Yaralandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Korukent mevkisinde seyreden M.E. idaresindeki 44 PR 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Yolun dışına devrilen araçta sıkışan M.E. ile Ö.B, E.Z, Ö.T. ve N.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İlgili Haberler
NKÜ Öğrencileri Gazze’deki Saldırıları Tiyatro ile Protesto Etti
Malkara’da Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Kurtarıldı
Bilecik’te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
Lalapaşa’da Kırmızı Orman Karıncaları Koruma Altına Alındı
Üzerinde Uyuşturucu Bulunan 2 Kişi Tutuklandı
Edirne’de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Göçmen Yakalandı