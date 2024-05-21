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Otomobil Devrilince İçinde Bulunan 5 Kişi Yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolünü kaybederek devrildi ve içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Korukent mevkisinde seyreden M.E. idaresindeki 44 PR 113 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Yolun dışına devrilen araçta sıkışan M.E. ile Ö.B, E.Z, Ö.T. ve N.S. yaralandı.

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolünü kaybederek devrildi ve içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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