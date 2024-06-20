Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişiyi ücretsiz taşıdı. Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya’ya en kaliteli, güzel hizmeti sunmak ve insanların hayatını kolaylaştırmak için vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket edildiği belirtildi.

Bayram tatili boyunca vatandaşın sorunsuz hizmet alması için mesainin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, “Ücretsiz ulaşım hizmetimize talep gösteren 100 bin vatandaşımızın yüzündeki mutluluğu görmek, bizim için en önemli ayrıntıdır.” ifadesi kullanıldı.