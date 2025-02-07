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Sakarya’da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı haberi
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Sakarya’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı haberi
Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi için kurtarma ekibi sevk edildi haberi
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi yapıldı haberi
Mertens ve Berkan Kutlu, Dünya Kanser Günü etkinliğine katıldı haberi
Bursa’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de geçen ay 1 ton 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
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Sakarya’da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde i...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

Sürücü ile yanında bulunan Mert Elter (21) yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Elter, kurtarılamadı. K.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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