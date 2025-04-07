Sakarya’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti haberi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kirazlı Mahallesi'nde fındık bahçesine çalışmaya giden Hüseyin Çatalbaş (86) idaresindeki 54 NA 122 plakalı traktör devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Çatalbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze hastane morguna götürüldü.
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