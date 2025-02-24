Sakarya’da göl ve su kanalının yüzeyi buz tuttu haberi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan göl ve su kanalının yüzeyi dondu.
Hafta sonu kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 7 dereceyi gösterdi.
Aziziye ve Karasu Mahallelerini ayıran Karadeniz'e sıfır konumdaki Küçükboğaz Gölü'nün yüzeyinde ince buz tabakası oluştu.
Küçükboğaz Gölü'nden Sakarya Nehri'ne akan ve ilçe merkezinden geçen 9 bin 300 metrelik kanalın da yüzeyi buz tuttu.
Göl ve kanalda oluşan buz tabakası ile bölgedeki kış manzarası havadan da görüntülendi.
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