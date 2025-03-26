Sakarya’dan kısa kısa haberi

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, Söğütlü, Ferizli, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde esnaf odalarını ziyaret etti.

Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Alişan, birliğe bağlı 61 esnaf odasının bulunduğunu söyledi.

Alişan, odaları ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını belirterek, esnafı bayramlaşma programına davet etti.

– Alemdar, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesince şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kentte bir tesiste gerçekleştirilen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcılarla sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve iftarın ardından konuşan Alemdar, birlik ve beraberlik tablosunu, toprağı kanla sulayan şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını vurgulayarak, şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmak için gayretle çalışacaklarını söyledi.

Alemdar, daha sonra şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi, çözüm için notlarını aldı ve günün anısına katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

– Sakarya'da bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yapıyor.

Ekiplerce, şehrin muhtelif noktalarındaki mezarlıklardaki otlar biçildi, bozulan alanların onarımı yapıldı.

– Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Sakarya'da 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Vekili Muhammed Alemdar ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Şimşek, birer konuşma yaptı.

Programda, Dursun Yelken ve Ertürk Demirci şiir okudu, kukla sanatçısı Rıdvan Pars gösteri sundu, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri piyes gerçekleştirdi.

Nuri Bayer Ortaokulu İngilizce öğretmeni Emre Karakuş ve matematik öğretmeni Serhat Caner, müzik dinletisi sundu.