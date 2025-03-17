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Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa haberi
Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi
Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi
ÇOMÜ’de “Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi haberi
Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi
Sakarya’da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi haberi
Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi
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Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, otoyolda makas atarak ilerleyen sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, 27 Şubat'ta TEM Otoyolu Levent mevkisinde bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi

Sarıyer'de, otoyolda makas atarak ilerleyen sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, 27 Şubat'ta TEM Otoyolu Levent mevkisinde bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü G.A. yakalandı.

Polis merkezine götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun “makas atmak”, “yakın takip” ve “saygısız araç kullanmak” maddelerinden 11 bin 253 lira para cezası uygulandı.

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