Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi

Sarıyer'de, otoyolda makas atarak ilerleyen sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, 27 Şubat'ta TEM Otoyolu Levent mevkisinde bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü G.A. yakalandı.
Polis merkezine götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun “makas atmak”, “yakın takip” ve “saygısız araç kullanmak” maddelerinden 11 bin 253 lira para cezası uygulandı.