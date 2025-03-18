Silivri’deki uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı haberi

Silivri'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi amacıyla Silivri'de çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 4 ayrı adrese 16 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler O.S., A.Y., A.K. ve G.H.T.'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 183 bin 275 lira, 1590 avro ve 500 dolar ile 1 kilo 61 gram uyuşturucu madde, 3 sigara sarma kağıdı, 3 alüminyum folyo rulo, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu öğütücüsü ve komando bıçağı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.S. tutuklanırken, A.Y. ve G.H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.K. hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.