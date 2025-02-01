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Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak haberi
Prof. Dr. Sait Gönen’den “gereksiz vitamin alımına” ilişkin uyarı: haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
GÜNCELLEME 2 – Çekmeköy’de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
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Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ocak ayındaki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 624 şüpheliden 193'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik geçen ay kent genelinde çalışma yürüttü.Söz konusu uygulamalarda 1210 iş yer...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi

Tekirdağ'da ocak ayındaki asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 624 şüpheliden 193'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik geçen ay kent genelinde çalışma yürüttü.

Söz konusu uygulamalarda 1210 iş yeri denetlenirken, 301 bin 305 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Bu kapsamda ekipler çeşitli suçlara karıştığı belirlenen zanlıların adreslerinde operasyon düzenledi.

Adreslerde bulunan 624 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 193'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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