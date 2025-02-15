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Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.İşçi taşıyan Raif A. yönetimindeki 59 S 6215 plakalı midibüs, Atatürk Caddesi'nde devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağ...