Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
İşçi taşıyan Raif A. yönetimindeki 59 S 6215 plakalı midibüs, Atatürk Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 24 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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