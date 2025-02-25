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Tekirdağ’da velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor haberi
18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi
Giyim sanayicilerinden “üretim gücü” vurgusu haberi
Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı haberi
Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi
Çanakkale’de su zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Sultanbeyli’de çocukların isteği üzerine sokaktaki karları temizlemeyen belediye personeli ödüllendirildi haberi
9. İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası haberi
Sakarya’da kar nedeniyle orman yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı haberi
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Tekirdağ’da velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor haberi

Tekirdağ'da velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında Tekirdağ'da “Maarif Modeli Ebeveyn Okulu” başlatıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda velilere, “Türk sosyal hayatında aile”, “Ailece nitelikli zaman”, “Ailede kültürel zenginlik”, “Çocuğun başarısında aile”, “Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi”, “Hane içi dijital eğitim” ve “Akran ve arkadaşlık ilişkileri” eğitimleri veriliyor.

Eğitimlerde, velilerin çocuklarıyla daha güçlü bağlar kurması, sosyal etkinliklere daha aktif katılım sağlaması ve aile içi iletişimde dijital araçların doğru şekilde kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, programda yaptığı konuşmada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne çok önem verdiklerini söyledi.

Eğitime katılan velilere teşekkür eden Yeniyol, “Kendimizin, okulların en önemli paydaşı velilerdir. Velisiyle birlikte öğrencinin eğitimini takip etmeyen okul idaresinin başarıdan söz etmesi doğru olmaz. Eğitim sadece diploma değildir. Eğitim beşikten mezara devam eden bir süreçtir. Önemli olan çocuklarımıza doğru eğitimi en iyi şekilde vermek. Çocukların sadece okulda, iş yerinde başarılı olması yetmez. Her yerde her zaman örnek bir insan olmalılar.” diye konuştu.

Aile
Çocuk
Eğitim

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