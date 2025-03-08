Tekirdağ’da yaşayan yazar kitabın gelirini depremzede çocuklara bağışlıyor haberi

MESUT KARADUMAN – Tekirdağ'da yaşayan yazar Melike Kubaş Öztürk, “Yas” kitabının tüm gelirini depremde yakınlarını kaybeden afetzede çocuklara bağışlıyor.

Kentte çiftçilik yapan Öztürk, 7 yıl önce kızının vefatından sonra yaşadıklarını kaleme almaya başladı.

Yazdıklarını esere dönüştürmek istemesi üzerine çalışma yürüten Öztürk, “Yas” isimli kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Kitabının geliriyle çocukları sevindirmek isteyen Öztürk, Hataylı sanatçı Karsu Dönmez ve Alpaslan Dönmez'e ulaşarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybeden çocuklara bağışta bulunmak istediğini iletti.

Öztürk'ün 3 ay önce yayınlanan kitabının gelirleri Karsu Vakfı aracılığıyla depremzede çocuklara ulaştırılıyor.

– “Kendinden başka birilerine faydalı olma duygusu çok güzel”

Yazar Melike Kubaş Öztürk, AA muhabirine, oğlunun yazdıklarını beğenmesi üzerine bunları kitap haline getirmek istediğini söyledi.

Duygularını kaleme almaya başladığında kitap yazmak gibi bir düşüncesinin olmadığını aktaran Öztürk, “Kendimi iyi hissetmek adına yazdığım şeylerdi. Sonrasında oğlum bunların kitap olabileceğini söyledi. Onunla desteğiyle kitap haline getirdik. Kızımın vefatından sonra yaşadıklarımı anlatıyor aslında. Kendi hayat hikayemizi anlattım. Kendi yaşadıklarımızı, duygularımı, düşüncelerimi, nasıl bu zamana geldiğimizi anlatıyorum kitabımda.” dedi.

Öztürk, kitabın İngilizce ve Fransızca çevirisinin yapıldığını, yas tutan insanlara aydınlık olmak istediğini belirtti.

Sürekli insanların hayatına dokunmak için bir şeyler yapmaya gayret ettiğini ifade eden Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kitabın gelirini ne yapabilirim diye düşündüm. Hep kalbimin bir tarafında çocuklara yardım etme arzusu vardı. Bu kitapla daha çok insana ulaşabileceğimi düşündüm. Sonrasında bu gelirin çocuklara gitmesine karar verdim. Sonrasında Alparslan Dönmez ve Karsu Dönmez'e ulaştım. Onlar da desteklerini esirgemediler. Kitaptan gelen gelir Karsu Vakfı aracılığıyla kimsesi olmayan depremzede çocukların eğitimine gidiyor. Kadın olarak bir şeye faydalı olmak, kendinin değil de kendinden başka birilerine faydalı olma duygusu çok güzel.”

Çanakkale ve Mersin'de imza günü düzenlediğini dile getiren Öztürk, kitabı okuyanların duygulandığını ve çok olumlu dönüşler aldığını aktardı.