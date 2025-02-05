THY yolcu programı Miles&Smiles, İGA Pass ile işbirliği yaptı haberi

Türk Hava Yolları (THY) yolcu programı Miles&Smiles, seyahat deneyimini bir üst seviyeye taşımak için İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın premium yolcu hizmetleri markası “İGA Pass” ile işbirliği gerçekleştirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Miles&Smiles üyeleri, bu yenilikçi adım sayesinde biriktirdikleri milleri kullanarak İGA Pass'ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilecek.

Shop&Miles (www.shopandmiles.com) platformu üzerinden millerle alınan İGA Pass hediye çekleri, uçuş öncesinde eşsiz bir konfor ve esneklik sunacak. İşbirliği sayesinde İGA Pass'ın tüm lounge ve buggy hizmetleri, millerle ulaşılabilir olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, seyahatleri her açıdan daha konforlu ve ayrıcalıklı hale getirmek için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

İşbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Olmuştur, “İGA Pass ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, Miles&Smiles üyelerimize biriktirdikleri milleri kullanarak özel hizmetlere kolayca erişme imkanı sunuyor. Bu sayede, uçuş öncesi süreçte de üstün bir deneyim yaşatmaya devam ediyoruz. Shop&Miles mecrası üzerinden sunulan özel yolcu salonu ve uçağa golf arabası ile transfer hizmetleri, seyahatleri daha keyifli hale getiriyor. Küresel markamız, müşteri deneyiminde yolcularımıza değer katmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.