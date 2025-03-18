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Vakıf Katılım sürdürülebilir finansman ve yeşil yatırım çalışmalarını sürdürüyor haberi
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Tekirdağ’da bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 700 bin makaron ele geçirildi haberi
Edremit’te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Bayrampaşa Yeşil Çimen Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Edirne’de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu haberi
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Vakıf Katılım sürdürülebilir finansman ve yeşil yatırım çalışmalarını sürdürüyor haberi

- Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: - "Başta yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere sürdürülebilirlik temalı projelerin finansmanını oldukça önemsiyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Vakıf Katılım sürdürülebilir finansman ve yeşil yatırım çalışmalarını sürdürüyor haberi

Vakıf Katılım, sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda ekonomik büyümeyi desteklemenin yanı sıra toplumsal ve çevresel alanlarda önemli çalışmalar yürütüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte çevresel sorunların giderek artması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini her geçen gün daha önemli hale getiriyor. Sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemeler finans sektörünün önemli bir dönüşüm sürecine girmesine neden olurken, ekonomik, çevresel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir çözümler geliştiren katılım bankaları, bu süreçte önemli bir rol oynuyor.

Vakıf Katılım, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda politikaların oluşturulması, iş ve yönetim stratejisi geliştirilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve operasyonların sürdürülebilirlik hedeflerine uyumunu sağlamak amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi'ni oluşturan Vakıf Katılım, 2024'te kurumun çevresel, sosyal ve yönetişimsel alandaki sürdürülebilirlik performansını şeffaf bir şekilde ortaya koyan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, sorumlu bankacılık temelinde belirledikleri önceliklerini, paydaş ve çalışan işbirliğinde sürekli geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'deki katılım bankalarının özellikle son yıllarda sürdürülebilir finans ve yeşil yatırımlar alanında önemli adımlar atarak, çevresel ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam ettiğini aktaran Akben, “Biz de Vakıf Katılım olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda çalışmalarımızı büyük bir sorumlulukla sürdürüyoruz. Bunlardan en önemlisi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar diyebilirim. Başta yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere sürdürülebilirlik temalı projelerin finansmanını oldukça önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “Yerli üreticilerimizi destekliyoruz”

Akben, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) desteklemek için KOSGEB programları aracılığıyla önemli adımlar attıklarını, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları özelinde “kar payı destekli faizsiz finansman modeli” ile yerli üreticileri desteklemeye devam ettiklerini, “Kadın Girişimci Destek Paketi” ile de kadın girişimcilerin iş dünyasına katılımını teşvik etmek amacıyla finansmana erişimi kolaylaştırdıklarını aktardı.

Kültürel mirası yaşatmak amacıyla hayata geçirdikleri “Vakıf Eserleri Envanter Projesi” ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar gelen vakıf eserlerinin envanterini oluşturarak, bu eserlerin geleceğe aktarılması için çalışmalar yürüttüklerine değinen Akben, şunları kaydetti:

“Bütün bu çalışma ve projeler ışığında, önümüzdeki dönemde de yeşil finansman projelerine, enerji verimliliği yatırımlarına ve sosyal sorumluluk projelerine desteğimizi artırarak, uzun vadede daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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