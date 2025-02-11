Yapay zeka, yangınlara anında ve etkili müdahale imkanı sağlıyor haberi

HİKMET FARUK BAŞER – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berk Üstündağ, yapay zekanın robotik araçlarla yangınlara müdahale ve kurtarmada etkin olarak kullanılabildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojilerinin dünyada giderek daha çok konuşulduğunu, ekonomik kullanım alanlarının ise yaygınlaştığını söyledi.

Yapay zekanın afet ve acil durum risklerinin azaltılması ve müdahale kapasitesinin arttırılmasında kullanıldığını belirten Üstündağ, yapay zeka teknolojilerinin riski azaltma ve müdahale etkinliğini arttırmasının Bolu Kartalkaya'daki otel yangının ardından gündeme geldiğini kaydetti.

Prof. Dr. Üstündağ, yapay zekanın yangın güvenliğiyle ilgili 3 doğrudan kullanımı olduğuna dikkati çekerek, “Binalardaki güvenlik kameraları oteller başta olmak üzere kamusal alanlarda da gittikçe artmakta. Mevcuttaki güvenlik kameraları, yapay zeka destekli video analitiği dediğimiz işleme yöntemleriyle artık diğer sensör sistemlerinde arızalar oluşsa da problemleri tespit etme, yangın oluşmuşsa yangının ilerlemesinin belirlenmesi, ortamda varsa duman yayılımının tespiti dahil, mevcuttaki duyargalarımız ve yönetim sistemlerimize destekleyici bir unsur olarak görev yapabiliyor. Dolayısıyla güvenlik, kamera izleme sistemlerinde yapay zeka destekli yangın güvenliğini destekleyici unsurların bulunmasında fayda var.” diye konuştu.

Akıllı binalarda duman, alev ve çeşitli gaz sensörlerinin arızalı veya devrede olup olmadığını test eden sistemlerin olabildiğini dile getiren Üstündağ, “Biz, bunları sadece kendi yerelinde değil aynı zamanda uzaktan otomatik olarak takip edebilir durumdayız. Mevcut teknoloji ayrıca hacimlerdeki güvenlik tesisatlarının devre dışı olup olmadıklarını ve işlevsel yeterliliklerinin çevrim içi takip edilmesini mümkün kılıyor.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Üstündağ, yapay zekanın derin öğrenme yöntemleri ve artan işlemci kapasitesiyle dronlar da dahil olmak üzere otonom sistemlerde yaygınlaştığını aktararak, şöyle devam etti:

“Herhangi bir itfaiye teşkilatından veya Bolu'da olduğu gibi mücavir alan için talep edildiği zaman orada bu tür müdahalenin arttırılmasını sağlayabilecek otonom araçlarla destekli drone kapasitesi mümkün. Bu dronlar, itfaiyenin merdiven yüksekliğinde hatta daha yukarı seviyelere kadar çıkabilir. Eğer bina önünde bir hidrant noktası varsa, yangının çıktığı yere itfaiye araçlarının gelmesini beklemeden müdahale edebilir ve yangının ilerlemesini yavaşlatabilir. Şu anda herhangi bir belediye itfaiyesi veya mücavir alan yönetimiyle ilişkili sorumlu grup talep etse bunlar aylar içerisinde yerli malı olarak da temin edilebilir. Uzaktan kumandalı müdahalede otonom hareket desteğiyle de yangına müdahale edecek söndürme hortumunu yüksek kat seviyelerine çıkartacak veya ilgili köpüklü yangın söndürme malzemesini oraya aktarabilecek teknolojilerde bunların yapay zeka destekli olanları var.”

Yapay zeka destekli bina otomasyon sistemlerinde, sensör verilerinin doğruluğunu değerlendiren bileşenlerin bulunduğunu hatırlatan Üstündağ, bu sistemlerin geleneksel güvenlik sistemlerine kıyasla daha hassas çalıştığını ve devre dışı kaldıklarında otomatik uyarı güvenlik mekanizmasını devreye soktuğunu ifade etti.

Prof. Dr. Üstündağ, yapay zekanın bu konuda lüks olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın yangının doğru ve hızlı algılanmasını iyileştirebildiğini vurgulayan Üstündağ, “Yangın algılama sistemleri arasında duman dedektörlerimiz, gaz sensörlerimiz ve buna ek olarak da kameralarımız var. Bu sistemlerden gelen veriler genellikle yangın kontrol ve güvenlik yönetim panosuna aktarılıyor. Burada ölçümlerin belirli eşik değerleri geçip geçmediği kontrol ediliyor.” bilgisini verdi.

Prof. Dr. Üstündağ, bu verilerin bütünsel olarak yapay zeka destekli cihazlarla değerlendirildiğinde doğruluk ve etkinliğin önemli derecede arttığının altını çizerek, bunun doğru alarm üretme oranlarını artırdığına işaret etti.

– “Cep telefonumuz üzerinden de çalışabilecek”

Yangınların önlenmesi açısından da yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığını vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti:

Yapı malzemeleri ve özelliklerine göre risk analizi yapmak, ortamın kamerayla taranarak riskli durumların tespit edilmesi, mutfakta ocağın yanına konulan nesnelerin yanıcı olup olmadığının belirlenmesi ve anlık risklerin uyarılması gibi yapay zeka uygulamalarının önümüzdeki dönemde yaygınlaşması bekleniyor. Yangın alarm butonları ve anons sistemlerinin dijital ikizleri bulunduğumuz yere göre cep telefonumuz üzerinden de çalışabilecek. Yapay zeka, yapı içinde robotik araçlarla hayati riski yüksek ortamlarda müdahale ve kurtarma, yapı dışında dronlarla hızlı müdahale ve tahliye, dronlarla yüksek katlara hortumların çıkartılması ve söndürme işlemleri, yangına dayanıklı malzeme ve sistem tasarımı, çok sayıda insanı barındıran yapıların hassas güvenlik yönetiminin merkezi sistemlerle etkin ve işlevsel süreklilikle sağlanmasında giderek artan imkanlar sağlıyor.”