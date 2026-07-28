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27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları

27 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları çekilişin canlı yayınlanmasından sonra erişime açıldı. Bu kapsamda kazanan numaralar belli oldu.

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Eklenme 28.07.2026 - 11:14

27 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayınlanan Çılgın Sayısal çekilişinde bu hafta altı bilen çıkmadı.

Bu nedenle, 493 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye devretti. Çekilişten sonra sorgulama ekranı araştırmaları hız kazanırken, vatandaşlar hangi numaraların kazandığını, kazanan numaraları merak ediyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN SAYILAR 27 TEMMUZ 2026

Buna göre 27 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan sayılar 4, 9, 20, 45, 48, 59, Joker 66 ve SüperStar 7 oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1-90 arasından 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. Oyuncular minimum 2, maksimum 6 doğru sayı tahmin ederek farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanabilir.

İsteğe bağlı Süper Star özelliğinde ise ana oyuna ilaveten 90 sayı arasından bir Süper Star numarası seçilir. Süper Star oynayabilmek amacıyla önce Sayısal Loto kuponu oluşturmak zorunlu oluyor. Aynı zamanda, çekilişte ayrı bir küreden bir Süper Star numarası belirleniyor.

İkramiyeler; 6 bilen, 5+1 bilen (5 sayı + Joker), 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerine göre dağıtılıyor. Süper Star oynayan kişiler için ise 6 ve Süper Stardan başlayıp 0 ve Süper Stara kadar toplam 8 çeşit ikramiye kategorisi bulunuyor.

Kuponlar Milli Piyango bayilerinden, Milli Piyango Online ve mobil uygulamadan oynanabiliyor. Oynayan kişiler, sayıları kendileri seçebileceği gibi “Sen Seç” seçeneğiyle rastgele oluşturulan kolonları da oynayabiliyor.

Çekilişler pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor ve Milli Piyango TV YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Oyuncular, her kolon ücreti için 10 TL, Süper Star’lı kolon ücreti için ise 15 TL ödüyor.

Öte yandan, 18 yaşından küçük kişiler oynayamıyor.

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