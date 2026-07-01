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12 Dev Adam’ın Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek karşılaşmasının tarihi belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu karşılaşması kapsamında 5'inci maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak. Bu kapsamda oynanacak karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu.

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Eklenme 01.07.2026 - 11:48
Güncellenme 01.07.2026 - 12:02
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki beşinci karşılaşmasında Bosna Hersek’e konuk olacak.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın Bosna Hersek’in Zenica şehrindeki Husejin Smajlovic Arena’da oynanacağı ve Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacağı öğrenildi.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

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12 Dev Adam C Grubu’nda oynadığı 4 karşılaşmayı kazanarak ikinci turu garantilerken, 8 puanla grubunda lider konumda yer alıyor.

12 DEV ADAM HANGİ TAKIMLARI YENDİ?

Türkiye sırasıyla evinde Bosna Hersek’i 93-71, deplasmanda İsviçre’yi 85-60, Sırbistan’ı 82-78 ve İstanbul’da Sırbistan’ı 94-86 yendi.

Ay Yıldızlı ekip, Bosna Hersek’le karşılaştığı son 6 resmi maçını da kazanırken, C Grubu ilk karşılaşmasında oynadığı mücadeleden 93-71 galip ayrılmayı başardı.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay yıldızlı takım, Bosna Hersek’ten sonra 6 Temmuz tarihinde İstanbul’da İsviçre ile son grup maçına çıkacak. 12 Dev Adam bu karşılaşmayı kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmenin hesaplarını yapıyor.

TÜRK MİLLİ TAKIMI’NDA SAKAT OYUNCU VAR MI?

12 Dev Adam’da Onuralp Bitim’in sakatlık yaşadığı ve bu yüzden kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

12 DEV ADAM’IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

Öte yandan, Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunun açıklandığı öğrenilirken, milli takımda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sıpahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

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