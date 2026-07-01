12 Dev Adam’ın Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek karşılaşmasının tarihi belli oldu

Spor

Fransa İsveç maçını kazanan takım kiminle eşleşecek? Son 16 turundaki rakip belli oldu

Dünya Kupası’nda Son 32 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden olan Fransa, kupanın sürpriz takımı olmak isteyen İsveç ile karşılaşıyor. Kylian Mbappe ile Viktör Gyökeres’in kapışmasını galip tamamlayacak tarafın Son 16 turundaki rakibi belli oldu.