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Fransa İsveç maçını kazanan takım kiminle eşleşecek? Son 16 turundaki rakip belli oldu

Dünya Kupası’nda Son 32 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden olan Fransa, kupanın sürpriz takımı olmak isteyen İsveç ile karşılaşıyor. Kylian Mbappe ile Viktör Gyökeres’in kapışmasını galip tamamlayacak tarafın Son 16 turundaki rakibi belli oldu.

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Eklenme 01.07.2026 - 00:02
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Kylian Mbappeli Fransa, Viktor Gyökeres önderliğindeki İsveç ile Son 32 Turu’nda karşı karşıya geliyor. İki büyük yıldızın mücadelesini kazanan taraf, Son 16 Turu’na adını yazdırmaya hak kazanacak. Futbolseverler bu ismin kim olacağını düşünürken bir yandan da Fransa İsveç maçını kazanan takım kiminle eşleşecek? sorusunun yanıtını araştırıyor.

Fransa İsveç maçını kazanan takım kiminle eşleşecek?

I Grubu’nu 9 puanla lider tamamlayarak Son 32 Turu’na yükselen Fransa ile F Grubu’nu 4 puanla 3. sırada tamamlayarak “en iyi üçüncüler” kontenjanından bu tura yükselen İsveç arasındaki mücadeleyi kazanan takım, Son 16 Turu’nda Almanya’yı saf dışı bırakarak büyük bir sürprize imza atan Paraguay ile karşılaşacak.

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Fransa İsveç maçında sakat ve cezalılar kimler?

Fransa’da karşılaşma öncesinde herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Öte yandan İsveç’in tek eksiği ise arka adalesinden sakatlanan savunma oyuncusu Hien.

Fransa İsveç maçının ilk 11’leri

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Tchouameni, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.

İsveç: Zetterstrom, Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud, Bergvall, Ayari, Elanga, Isak, Gyökeres.

Fransa ile İsveç kaç kez karşılaştı?

Fransa ile İsveç, milli takımlar düzeyinde daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçların 4’ünü Fransa kazanırken, 1 mücadeleden ise İsveç galibiyetle ayrıldı.

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