HaberX
Anasayfa/Spor/Galatasaray’dan Martin Odegaard sürprizi: Menajeri İstanbul’a geldi

Galatasaray’dan Martin Odegaard sürprizi: Menajeri İstanbul’a geldi

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeniden başarı yakalamak isteyen Galatasaray, sürpriz bir dünya yıldızıyla anlaşmak üzere. İddiaya göre sarı-kırmızılı takım, Arsenal’ın Norveçli kaptanı Martin Odegaard ile anlaşmaya çok yakın.

Oluşturan
Eklenme 03.07.2026 - 14:02
Güncellenme 03.07.2026 - 16:35
Haberi PAYLAŞ

Galatasaray’da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon 10 numara mevkiinde yaşadığı krizi yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı takımın sürpriz bir oyuncu için harekete geçtiği iddia edildi. Ortaya atılan söylentilere göre Galatasaray, Arsenal’da forma giyen hücuma yönelik orta saha oyuncusu Martin Odegaard ile temasa geçti. Üstüne üstlük, Norveçli dünya yıldızıyla anlaşmanın yakın olduğu da iddiası taraftarı oldukça heyecanlandırdı.

Galatasaray, Martin Odegaard ile temasa geçti

Now Arsenal ve spor muhabiri Selman Öztürk’ün iddiasına göre Galatasaray, Martin Odegaard’ın menajeri Björn Kvarme ile geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki bu görüşmede oyuncunun transferi ve sözleşme detayları hakkında pazarlık yapıldığı belirtildi. Ancak kulüplerden veya futbolcunun kendisinden henüz iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.

Haber Devam Ediyor
Almanya’da Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi
Spor
Almanya’da Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi
2026 FIFA Dünya Kupası’na Son 32 turunda Paraguay’a penaltılarla elenerek veda eden Almanya’da teknik direktör Julian Nagelsmann dönemi sona erdi.
Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar? Tüm İhtimaller Tek Tek Masaya Yatırıldı!
Spor
Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar? Tüm İhtimaller Tek Tek Masaya Yatırıldı!
A Milli Takım, Dünya Kupası ilk karşılaşmasında Avustralya'ya 2-0 mağlup olurken, ay yıldızlıların gruptan çıkması için üç farklı senaryonun olduğu öğrenildi. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Bonservis için teklif belli oldu

Şu anda Dünya Kupası’nda Norveç ile mücadele eden Martin Odegaard için Arsenal’ın kapısını çalmaya hazırlanan Galatasaray’ın ilk etaptaki bonservis teklifinin 40 milyon euro civarında olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Spor

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nathan Ake kimdir, nereli ve kaç yaşında?

10 saat önce
Spor

Almanya’da Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi

16 saat önce
Spor

Beşiktaş’tan Salih Özcan harekatı: Hedef kampa yetiştirmek

16 saat önce
Spor

Dünya Kupası’nda masal gecesi: Yeşil Burun Adaları, Arjantin karşısında mucize peşinde

16 saat önce
Spor

Dünya Kupası’nda ‘’250 milyon dolarlık’’ tartışma: Su molası futbolu ikiye böldü

16 saat önce
Spor

Dünya Kupası’nda neden pembe krampon giyiliyor?

1 gün önce