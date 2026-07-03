Galatasaray’dan Martin Odegaard sürprizi: Menajeri İstanbul’a geldi

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray , transfer döneminde Arsenal oyuncusu Martin Odegaard ile temasa geçtiğini ve oyuncunun menajeri ile görüşmeler yaptığını duyurdu.

, transfer döneminde oyuncusu ile temasa geçtiğini ve oyuncunun menajeri ile görüşmeler yaptığını duyurdu. Görüşmelerde transfer ve sözleşme detayları üzerinde pazarlık yapıldığı, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Galatasaray'ın Odegaard için yapmayı planladığı ilk bonservis teklifinin yaklaşık 40 milyon euro olması bekleniyor.

Galatasaray’da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sezon 10 numara mevkiinde yaşadığı krizi yeni sezonda yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı takımın sürpriz bir oyuncu için harekete geçtiği iddia edildi. Ortaya atılan söylentilere göre Galatasaray, Arsenal’da forma giyen hücuma yönelik orta saha oyuncusu Martin Odegaard ile temasa geçti. Üstüne üstlük, Norveçli dünya yıldızıyla anlaşmanın yakın olduğu da iddiası taraftarı oldukça heyecanlandırdı.

Galatasaray, Martin Odegaard ile temasa geçti

Now Arsenal ve spor muhabiri Selman Öztürk’ün iddiasına göre Galatasaray, Martin Odegaard’ın menajeri Björn Kvarme ile geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki bu görüşmede oyuncunun transferi ve sözleşme detayları hakkında pazarlık yapıldığı belirtildi. Ancak kulüplerden veya futbolcunun kendisinden henüz iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.

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Bonservis için teklif belli oldu

Şu anda Dünya Kupası’nda Norveç ile mücadele eden Martin Odegaard için Arsenal’ın kapısını çalmaya hazırlanan Galatasaray’ın ilk etaptaki bonservis teklifinin 40 milyon euro civarında olması bekleniyor.