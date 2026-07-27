Faiz ödemek istemeyenler dikkat! MTV ödemeleri bu hafta sona eriyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamış olup, son ödeme tarihi 31 Temmuz Cuma olarak belirlenmiştir.

(MTV) ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamış olup, son ödeme tarihi 31 Temmuz Cuma olarak belirlenmiştir. MTV ödemeleri, vergi daireleri , PTT şubeleri, banka şubeleri ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekte; ayrıca internet ve mobil bankacılık yöntemleri de kullanılabilmektedir.

, şubeleri, banka şubeleri ve üzerinden yapılabilmekte; ayrıca internet ve mobil bankacılık yöntemleri de kullanılabilmektedir. Ödemelerini 31 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirmeyen araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak; uzmanlar, son gün yoğunluğu yaşamamak için işlemlerin önceden tamamlanmasını önermektedir.

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme dönemi, 1 Temmuz’da başlarken, ödemelerin tamamlanması için belirlenen son tarih 31 Temmuz Cuma günü olarak açıklandı.

Her yıl iki eşit taksit halinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi, ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. Son gün yoğunluğu yaşamamak ve herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına vatandaşların işlemlerini son tarihe bırakmamaları oldukça önemi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir?

Araç sahipleri, MTV ödemelerini vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra Dijital Vergi Dairesi üzerinden internet ortamında da ödeme yapılabiliyor.

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Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları da MTV ödemeleri için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Böylece vatandaşlar, fiziki bir noktaya gitmeden işlemlerini tamamlayabiliyor.

2026 yılı MTV ikinci taksit ödemeleri için kullanılabilecek kanallar şu şekilde:

Vergi daireleri

PTT şubeleri

Banka şubeleri

Dijital Vergi Dairesi

İnternet bankacılığı

Mobil bankacılık uygulamaları

Ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar, sistem üzerinden ödeme bilgilerine erişebiliyor.

Geciktiren vatandaşlar için faiz yaptırımı uygulanacak

31 Temmuz tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri için gecikme faizi uygulanacak. Bu nedenle uzmanlar, özellikle son günlerde yaşanabilecek sistem yoğunlukları göz önünde bulundurularak işlemlerin önceden tamamlanmasını öneriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Türkiye’de kayıtlı motorlu taşıt sahiplerinin yerine getirmesi gereken yasal yükümlülükler arasında yer alırken, ikinci taksit döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı.