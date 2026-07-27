Ahbaplar Derneği soruşturmasında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Soruşturma doğrultusunda gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve rap müzik sanatçısı Hayko Cepkin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrılacağı öğrenildi.

13 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Diğer taraftan, gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda 13 kişinin daha gözaltına alındığı aktarıldı.

Haber Devam Ediyor

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gerçekleştirilen ve şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nin topladığı bağışlarla usulsüz işlemler yaptığına ilişkin tespitlerden sonra aralarında Levent’in de olduğu dernek yöneticileri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturmada şimdiye kadar üç operasyon yapılmış ve soruşturma doğrultusunda aralarında Levent’in de olduğu 24 kişi tutuklanmıştı.