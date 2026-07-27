Akaryakıta zam veya indirim var mı? 27 Temmuz benzin ve mazot fiyatları

Akaryakıt fiyatları, 27 Temmuz 2026 itibarıyla araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. Güncel tarifeye göre bugün itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliği uygulanmadı.
Brent petrol fiyatlarının hafta içerisinde 100 dolar seviyesini test etmesi ve Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. ABD’nin ticaret politikaları ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına ilişkin beklentiler de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
Motorine son zam ne zaman yapıldı?
En son motorin litre fiyatına 25 Temmuz’da 4 liranın üzerinde zam uygulanmıştı. Son düzenlemenin ardından araç sahipleri, yeni haftada benzine veya motorine ek bir zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.
27 Temmuz itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik bulunmuyor. Ancak uluslararası petrol fiyatlarındaki seyir ve döviz kuru hareketleri, önümüzdeki dönemde pompa fiyatlarını etkilemeye devam edebilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatları kaç TL?
Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 67,05 TL
- Motorin: 78,52 TL
- LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 66,90 TL
- Motorin: 78,37 TL
- LPG: 30,59 TL
Ankara
- Benzin: 68,01 TL
- Motorin: 79,63 TL
- LPG: 31,29 TL
İzmir
- Benzin: 68,29 TL
- Motorin: 79,90 TL
- LPG: 31,19 TL
Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri dikkate alınarak belirleniyor. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.