Akaryakıta zam veya indirim var mı? 27 Temmuz benzin ve mazot fiyatları

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Akaryakıt fiyatları , 27 Temmuz 2026 itibarıyla değişiklik göstermemiş olup, benzin ve motorin fiyatları yakından takip edilmektedir.

, 27 Temmuz 2026 itibarıyla değişiklik göstermemiş olup, benzin ve motorin fiyatları yakından takip edilmektedir. Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesini test etmesi ve artan jeopolitik riskler, enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açmakta; ABD Merkez Bankası ve ticaret politikaları da fiyatlamaları etkilemektedir.

ve ticaret politikaları da fiyatlamaları etkilemektedir. Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları; İstanbul'da benzin 67,05 TL, motorin 78,52 TL, Ankara'da benzin 68,01 TL, motorin 79,63 TL, İzmir'de ise benzin 68,29 TL, motorin 79,90 TL olarak belirlenmiştir.

Akaryakıt fiyatları, 27 Temmuz 2026 itibarıyla araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. Güncel tarifeye göre bugün itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliği uygulanmadı.

Brent petrol fiyatlarının hafta içerisinde 100 dolar seviyesini test etmesi ve Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler, enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. ABD’nin ticaret politikaları ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına ilişkin beklentiler de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Motorine son zam ne zaman yapıldı?

En son motorin litre fiyatına 25 Temmuz’da 4 liranın üzerinde zam uygulanmıştı. Son düzenlemenin ardından araç sahipleri, yeni haftada benzine veya motorine ek bir zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

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27 Temmuz itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik bulunmuyor. Ancak uluslararası petrol fiyatlarındaki seyir ve döviz kuru hareketleri, önümüzdeki dönemde pompa fiyatlarını etkilemeye devam edebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatları kaç TL?

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,05 TL

Motorin: 78,52 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 66,90 TL

Motorin: 78,37 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 68,01 TL

Motorin: 79,63 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,29 TL

Motorin: 79,90 TL

LPG: 31,19 TL

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri dikkate alınarak belirleniyor. Özellikle küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.