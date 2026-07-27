Yıllık izne çıkacaklar dikkat: Ödeme peşin yapılmazsa kıdem tazminatı hakkı doğuyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İş Kanunu gereği, işverenler, yıllık izne çıkan çalışanların ücretlerini izin öncesinde peşin veya avans olarak ödemekle yükümlüdür.

gereği, işverenler, yıllık izne çıkan çalışanların ücretlerini izin öncesinde peşin veya avans olarak ödemekle yükümlüdür. Yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesi, çalışan için haklı fesih sebebi oluşturmakta ve işçilerin kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında fazla mesai, primler ve sosyal yardımlar dikkate alınmazken, bu ücreti zamanında ödemeyen işverenler hukuki sorunlarla karşılaşabilir.

İş Kanunu, yıllık ücretli izne çıkanların izin döneminde ekonomik sorun yaşamaması amacıyla önemli bir güvence sağlarken, kanunun 57. maddesine göre işveren, yıllık izne ayrılan bir çalışana izin süresine ait ücretini izne başlamadan önce peşin ödemek veya avans olarak vermek zorunda.

İŞÇİLERE KIDEM TAZMİNATI VE HAKLI İŞ AKDİ FESHİ İMKANI

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, birçok işverenin bu kurala uymadığı belirtilirken, işçilerin bu kurala uymayan işverenden kıdem tazminatı alabileceği ve iş akdini haklı şekilde feshedebileceği öğrenildi.

YILLIK İZİN KULLANANLAR İÇİN İSTİSNAİ BİR DURUM

Yasaya göre, normal koşullarda çalışanların ücretleri çalışmanın tamamlanmasından sonra ödenirken, yıllık izin kullananlar için istisnai bir süreç işliyor.

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Örneğin 1-10 Ağustos tarihlerinde yıllık izin kullanmak isteyen bir çalışanın izin süresine ait ücretinin en geç 31 Temmuz’da işçinin hesabına yatırılması gerekiyor.

YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLANIRKEN HESABA DAHİL EDİLMEYEN ÖDEMELER

Yıllık izin ücreti hesaplanırken fazla mesai ücretleri, primler normal çalışma saatleri haricinde gerçekleştirilen hazırlama, tamamlama ve temizleme işlemi karşılığında alınan ödemelerle sosyal yardımlar hesaplanmıyor.

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Bu kapsamda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 10 Mart 2025 tarihli kararına göre yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesi çalışan bakımından haklı fesih sebebi oluyor.

İŞÇİ TALEP ETMESE DE İZİN ÜCRETİ ÖDENMEK ZORUNDA

Ayrıca, çalışan iş sözleşmesini haklı olarak feshedip kıdem tazminatı alabiliyor. Kararda aynı zamanda işverenin işçi talep etmese bile izin ücretini peşin ödeme sorumluluğunun olduğu belirtiliyor.

KİMLER BU HAKTAN YARARLANAMIYOR?

Diğer taraftan, ücretlerini peşin alanlar bu haktan yararlanamıyor. Yıllık izin ücretini zamanında ödemeyen işverenin hukuki tehlikelerin yanı sıra, deneyimli personeli kaybetme tehlikesi de bulunuyor.

İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİNE GEREK AKLMIYOR

Çalışanın izin ücretinin ödenmemesi yüzünden iznin başladığı tarih itibarıyla 6 iş günü içinde iş akdini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü de oluşmuyor.