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Çaya yüzde 15 zam: 3 ayda yüzde 45,5 zam geldi

ÇAYKUR, 6 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kuru çaya yüzde 15 oranında zam yaptığını duyururken, bu zamla beraber son üç ayda kuru çaya gelen zam oranı yüzde 45,5'i buldu.

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Eklenme 06.07.2026 - 16:44
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam yaptı. Buna göre yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere iletilmeye başlanırken, tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak yüzde 15 oranındaki zammın 6 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmaya başladığı ifade edildi. 

KURU ÇAYA YÜZDE 45,5 ZAM

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre, kuru çay fiyatlarına 8 Nisan’da yüzde 10 zam yapan Çaykur, daha sonra 22 Mayıs’ta yüzde 15 oranında ikinci zammı yapmıştı. Son gelen yüzde 15 oranındaki zammın ardından üç ayda kuru çaya toplam yüzde 45,5 oranında zam yapılmış oldu.

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YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı ise 12 Mayıs tarihinde 2026 yılı yaş çay alım fiyatını duyurmuş ve 2025’e nazaran yüzde 37,6 oranında arttırarak kilogram başına 35 liraya çıkarmıştı.

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