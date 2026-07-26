HaberX
AnasayfaEkonomiBir gün geç sigortalı olmanın bedeli 1.025 gün fazla prim

Bir gün geç sigortalı olmanın bedeli 1.025 gün fazla prim

EYT'den yararlanamayanlar, sadece bir günlük sigorta başlangıç farkı yüzünden uzun yıllar boyunca geç emekli olduklarına vurgu yaparak, sigorta başlangıç tarihine göre kademeli emeklilik düzenlemesi talep ediyor.

Oluşturan
Eklenme 26.07.2026 - 17:58

EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle beraber 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanların kademeli emeklilik beklentisi günden güne artıyor.

SADECE BİR GÜNLÜK FARK YÜZÜNDEN YILLARCA PRİM ÖDENİYOR

EYT’den yararlanamayan çok sayıda kişi çalışan, sadece bir günlük sigorta başlangıç tarihi farkı yüzünden daha fazla prim ödeyip uzun yıllar boyunca emeklilik yaşını beklemek zorunda kaldığının altını çizerek hükümetten yeni düzenleme yapılmasını istiyor.

ÇALIŞANLAR YAŞ ŞARTI NEDENİYLE EMEKLİ OLAMIYOR

EYT ile beraber ilk defa 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan çalışanlar için yaş şartı askıya alınsa da, 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için yaş şartı sürüyor. Bu yüzden 7 bin prim gününü ve daha fazlasını sağlayan pek çok çalışan emekli maaşı, emekli olamıyor.

Haber Devam Ediyor
Zam geldi: Fıstık işçilerinin 2026 yevmiyesi belli oldu
Ekonomi
Zam geldi: Fıstık işçilerinin 2026 yevmiyesi belli oldu
Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği, fıstık hasadı öncesi işçi temsilcileriyle görüşmeler yaparak işçi yevmiyelerini belirledi.
Bankaların Mayıs Ayı Emekli Promosyon Tutarları
Ekonomi
Bankaların Mayıs Ayı Emekli Promosyon Tutarları
Mayıs 2026 emekli banka promosyonları güncellendi. Akbank, Yapı Kredi, Garanti ve İş Bankası’nın sunduğu en yüksek promosyon tutarları ve detaylı kampanya bilgileri haberimizde...

KADINLAR 58, ERKEKLER 60 YAŞINI BEKLEMEK ZORUNDA

Örneğin 8 Eylül 1999’da sigortalı olan birinin diğer koşulları sağlaması durumunda 5 bin 975 prim günüyle yaş koşulu aranmadan emekli olabildiği, sadece bir gün sonra sigortalı olan çalışanın ise 7 bin prim gününü sağlamasına rağmen kadınsa 58, erkekse 60 yaşını beklemek zorunda kaldığı aktarıldı, ifade edildi. Bu nedenle bir günlük fark, 1025 gün daha fazla prim ödenmesine ve uzun yıllar boyu geç emekli olunmasına yol açıyor.

ÇALIŞANLARIN KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ

Hükümetten kademeli emeklilik talebi olanlar ise yaş şartının tümüyle askıya alınması yerine sigorta başlangıç tarihine göre daha adaletli bir sistem tesis edilmesini talep ediyor.

Bu kapsamda emeklilik yaşının ilk sigorta tarihine göre aşamalı bir şekilde düşürülmesi, 7 bin prim gününü sağlayan çalışanlara yaş indirimi imkânı sunulması veya prim gününe bağlı ek haklar sağlanması gibi talepler sıralanıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ VAR MI?

Hükümetin kademeli emekliliğe yönelik şu an için resmi bir düzenlemesi bulunmuyor. Fakat EYT sonrasında oluşan bir günlük sigorta başlangıcı farkının yarattığı mağduriyet yüzünden emekliliğe, emekli olmak isteyenlerin kademeli emeklilik beklentisi günden güne büyüyor.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Zam geldi: Fıstık işçilerinin 2026 yevmiyesi belli oldu

3 saat önce
Ekonomi

İstifa eden memura emeklilik müjdesi: Prim ve yaş şartı detayı

8 saat önce
Ekonomi

YKS ve LGS sonrası açıklandı: İşte burs veren kurumlar listesi

20 saat önce
Ekonomi

Akbank 25.000 TL ödül kampanyasını başlattı!

21 saat önce
Ekonomi

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: 1 Ağustos’tan itibaren her şey değişiyor

1 gün önce
Ekonomi

SGK’dan 6 milyar TL yardım: Kişi Başı 3 bin 500 TL 

1 gün önce