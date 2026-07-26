Bir gün geç sigortalı olmanın bedeli 1.025 gün fazla prim

EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle beraber 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanların kademeli emeklilik beklentisi günden güne artıyor.

SADECE BİR GÜNLÜK FARK YÜZÜNDEN YILLARCA PRİM ÖDENİYOR

EYT’den yararlanamayan çok sayıda kişi çalışan, sadece bir günlük sigorta başlangıç tarihi farkı yüzünden daha fazla prim ödeyip uzun yıllar boyunca emeklilik yaşını beklemek zorunda kaldığının altını çizerek hükümetten yeni düzenleme yapılmasını istiyor.

ÇALIŞANLAR YAŞ ŞARTI NEDENİYLE EMEKLİ OLAMIYOR

EYT ile beraber ilk defa 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan çalışanlar için yaş şartı askıya alınsa da, 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için yaş şartı sürüyor. Bu yüzden 7 bin prim gününü ve daha fazlasını sağlayan pek çok çalışan emekli maaşı, emekli olamıyor.

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KADINLAR 58, ERKEKLER 60 YAŞINI BEKLEMEK ZORUNDA

Örneğin 8 Eylül 1999’da sigortalı olan birinin diğer koşulları sağlaması durumunda 5 bin 975 prim günüyle yaş koşulu aranmadan emekli olabildiği, sadece bir gün sonra sigortalı olan çalışanın ise 7 bin prim gününü sağlamasına rağmen kadınsa 58, erkekse 60 yaşını beklemek zorunda kaldığı aktarıldı, ifade edildi. Bu nedenle bir günlük fark, 1025 gün daha fazla prim ödenmesine ve uzun yıllar boyu geç emekli olunmasına yol açıyor.

ÇALIŞANLARIN KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ

Hükümetten kademeli emeklilik talebi olanlar ise yaş şartının tümüyle askıya alınması yerine sigorta başlangıç tarihine göre daha adaletli bir sistem tesis edilmesini talep ediyor.

Bu kapsamda emeklilik yaşının ilk sigorta tarihine göre aşamalı bir şekilde düşürülmesi, 7 bin prim gününü sağlayan çalışanlara yaş indirimi imkânı sunulması veya prim gününe bağlı ek haklar sağlanması gibi talepler sıralanıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ VAR MI?

Hükümetin kademeli emekliliğe yönelik şu an için resmi bir düzenlemesi bulunmuyor. Fakat EYT sonrasında oluşan bir günlük sigorta başlangıcı farkının yarattığı mağduriyet yüzünden emekliliğe, emekli olmak isteyenlerin kademeli emeklilik beklentisi günden güne büyüyor.