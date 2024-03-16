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Kocaeli’de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Kadın Öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.

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Osman Gazi Mahallesi Halısaha Sokak’ta işe gitmek için evinden çıkan Gülhan E. (25), bu sırada bir araçtan silahla ateş açılması sonucu evinin önünde ağır yaralandı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Genç kadının 7 ay önce evlendiği ve 3 ay önce bir lojistik firmasında işe başladığı belirtildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Darıca
Kadın Cinayeti
Kocaeli
Silahlı Saldırı

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