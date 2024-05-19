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Sakarya’da Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Beyler Mahallesi’ndeki fındık bahçesine çalışmaya giden Zülküf Koçan’ın (44) kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, aracın altında kaldı.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koçan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Cenaze, Kocaali Devlet Hastanesi’ndeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Sakarya

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