Sakarya’da Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Beyler Mahallesi’ndeki fındık bahçesine çalışmaya giden Zülküf Koçan’ın (44) kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü, aracın altında kaldı.
Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Koçan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Kocaali Devlet Hastanesi’ndeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.
İlgili Haberler
Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti
Semih Sevim’in Ölümüyle İlgili Baba ve Kız Yargılanıyor
Motokurye Ata Emre Akman Bursa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bursa’da Polisle Girdiği Çatışmada Ölen Şahsın Davasında Gelişme
Eski Ortağı Tarafından Öldürülen Kadının Son Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Edirne’de Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Silahla Vurulan Kadın Öldü