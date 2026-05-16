Vergi, SGK ve Trafik Cezalarına 72 Ay Taksit İmkanı Getirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa düzenlemesi kapsamında vergi, SGK primi, trafik cezaları ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını kapsayan yeni bir yapılandırma modeli hayata geçirildi.

Düzenleme ile birlikte kamuya olan borçların taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya kadar çıkarıldı. Yaklaşık 15 milyon kişinin bu düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

Taksit Süresi Uzatıldı, Tecil Limitleri Yükseltildi

Yeni düzenleme kapsamında yalnızca ödeme süresi değil, borç erteleme limitlerinde de değişikliğe gidildi. Daha önce 50 bin TL ile sınırlı olan tecil edilebilir borç üst sınırının 1 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.

Bu adımın özellikle küçük işletmeler, esnaf ve bireysel vergi mükellefleri için ödeme sürecini daha uzun vadeye yayması hedefleniyor.

Vergi, SGK ve Cezalar Yapılandırma Kapsamında

Yapılandırma paketinin kapsamına;

Vergi borçları

SGK prim borçları

Trafik cezaları

Genel Sağlık Sigortası borçları

gibi kamu alacakları dahil ediliyor. Gelir İdaresi verilerine göre borçların büyük bölümünün düşük ve orta tutarlı kalemlerden oluştuğu belirtildi.

Yabancı Yatırımcılara Yönelik Yeni Vergi Teşvikleri

Torba yasa sadece borç yapılandırmasını değil, aynı zamanda yabancı yatırımcıları hedefleyen yeni düzenlemeleri de içeriyor. Buna göre Türkiye’ye yerleşen bazı yabancı yatırımcılar için uzun vadeli vergi avantajları öngörülüyor.

Yurt dışında elde edilen gelirlerin Türkiye’ye transferini teşvik etmeye yönelik vergi düzenlemeleri de teklif kapsamında yer alıyor.

Düzenleme kapsamında, Türkiye’ye yeni yerleşen ve son üç yıl içinde tam mükellef olmayan kişilerin yurt dışı gelirleri için belirli koşullar altında uzun süreli vergi muafiyetleri planlanıyor. Bu sürenin 20 yıla kadar çıkabileceği ifade edildi.

Ayrıca nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine gelir vergisi istisnası uygulanması ve İstanbul Finans Merkezi gibi yapılarda ek avantajlar sağlanması da düzenleme içinde yer alıyor.

Hükümetin düzenleme ile temel hedeflerinden birinin yabancı sermaye girişini artırmak ve Türkiye’yi finansal merkezlerden biri haline getirmek olduğu belirtildi. Paketle birlikte uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artırılması amaçlanıyor.