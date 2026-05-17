ABD Basını: “İran’a Yönelik Saldırılar Yeniden Başlayacak”

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026 tarihinde İran’ın Tahran, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah kentlerine “Aslanın Kükreyişi” ve “Destansı Gazap” operasyonu kod adlarıyla hava saldırıları düzenlemiş, İran’ın da bu saldırılara karşılık vermesinin ardından Ortadoğu’da savaş çıkmıştı.

Yaşanan savaş nedeniyle her iki taraf da büyük kayıplar verirken, bir süredir taraflar arasında ateşkes sürüyordu. Fakat ABD basını, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bu hafta yeniden başlayabileceğini iddia etti. ABD basını ayrıca, iki ülkenin İran’a yönelik ortak saldırıları yeniden başlatması amacıyla hazırlık yaptığı iddialarını da gündeme getirdi.

ATEŞKENTEN BERİ EN BÜYÜK ASKERİ HAZIRLIK

New York Times’ın iki önemli kaynağın verdiği bilgilerle yaptığı haberine göre, saldırıların bu hafta tekrar başlayabileceği öne sürüldü. Söz konusu haberde, her iki ülkenin İran’a yeniden saldırma konusunda yoğun bir hazırlık içinde olduğu ifade edilirken, bu durumun geçen ay Pakistan arabuluculuğu sayesinde uzlaşılan ateşkesten bu yana en büyük askeri hazırlık olduğu aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, kongrede konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD yönetiminin muhtemel bir gerilim artışına karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. Hegseth, “Gerekirse tırmanma planımız var, güç kaydırma planımız da hazır” dedi.

TRUMP, İRAN’I TEHDİT ETTİ

Trump ise Fox News’a verdiği demeçte, İran’ın daha önce üzerinde anlaşılan uzlaşmaları reddettiğini iddia ederek, “Her anlaşmanın ardından ertesi gün sanki hiç konuşmamışız gibi davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki anlaşma maddeleri arasında İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye devretmesinin de yer aldığı aktarılırken, İran’ın bu maddeyi kabul etmediği öne sürüldü.

Öte yandan İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza’nın muhtemel saldırıların yeniden başlaması durumunda İran’ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90’a kadar çıkarabileceği yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Trump ayrıca İran yönetimine ilişkin sert açıklamalar yaparak, “Ya bizimle anlaşırlar ya da yok olurlar.” şeklinde konuştu.