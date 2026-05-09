Yanardağ Patlamasını Sosyal Medyada Paylaşmak İsteyen 3 Kişi Öldü! 

120’yi aşkın aktif volkanın bulunduğu Endonezya’nın Kuzey Maluku eyaletindeki Dukono Yanardağı’nın dün patlayarak 10 kilometre yüksekliğe kadar volkanik kül püskürttüğü ifade edildi.

Volkan patlaması sırasında bölgede 20 dağcının bulunduğu ve onları kurtarmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Dağcılardan 9’unun Singapurlu, geri kalanlarının ise Endonezyalı olduğu belirtildi.

İlk etapta kendilerinden haber alınamayan dağcılarla ilgili daha sonra yapılan açıklamada, patlamanın videosunu çekerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 3 dağcının hayatını kaybettiği, 10 kişiden ise hâlâ haber alınamadığı kaydedildi.

YETKİLİLER UYARDI

Endonezyalı yetkililer, alarm durumunun üçüncü en yüksek seviyede olduğunu belirtirken, bölge sakinlerini kraterin 4 kilometrelik çevresine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Endonezya Volkanoloji Ajansı da yağışlı havalarda oluşabilecek volkanik çamur akıntısı tehlikesine karşı bölge halkına çağrıda bulundu.

1335 metre yüksekliğindeki Dukono Yanardağı’nın geçmiş yıllarda da şiddetli patlamalarla gündeme geldiği belirtilirken, 1933 yılından bu yana sürekli aktif olduğu aktarıldı.

Son olarak 6 Nisan 2026 tarihinde yeniden faaliyete geçen yanardağda yaşanan patlamada herhangi bir can kaybı meydana gelmemişti.