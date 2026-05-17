Seferberlik Görevi Emri Nedir? MSB Seferberlik Tatbikatı Ne Zaman Yapılacak?

Seferberlik Görevi Emri Nedir? MSB Seferberlik Tatbikatı Ne Zaman Yapılacak?

Son günlerde birçok gencin telefonuna Millî Savunma Bakanlığı tarafından seferberlikle ilgili bilgilendirme mesajı gönderilirken, seferberlik emrinin ne olduğu da merak konusu oldu. Peki seferberlik tatbikatı nedir, nerede ve ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler…

Oluşturan
Eklenme 17.05.2026 - 12:42
Güncellenme 17.05.2026 - 22:02
Millî Savunma Bakanlığı, son günlerde birçok gence seferberlik tatbikatı kapsamında bilgilendirme mesajı göndererek kısa süreli askerlik görevi bulunduğunu bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları’nın her yıl rutin şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“2026 Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları, toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımıyla Eylül-Ekim ayları içerisinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu tatbikatlarda görevlendirilen personele, 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.”

SEFERBERLİK TATBİKATI NE ZAMAN?

MSB’nin bu açıklamasının ardından Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatı’nın ne zaman ve nerede yapılacağı merak edilmeye başlandı. Edinilen bilgilere göre 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları, Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirilecek ve tatbikatlara toplam 7 bin 686 yedek personel katılacak.

SEFERBERLIK NEDİR?

Seferberlik; devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, düzenlenmesi ve kullanılmasına yönelik faaliyetlerin hayata geçirildiği, hak ve özgürlüklerin yasalar çerçevesinde kısmen veya tamamen sınırlandırılabildiği durum olarak tanımlanıyor.

TSK’nın personel ihtiyacını karşılamak ve savaş süresince gerekli personel seviyesini korumak amacıyla barış döneminde yapılan hazırlıkların, seferberlik ve savaş halinde uygulanması ise seferberlik emri olarak ifade ediliyor.

