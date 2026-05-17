Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında Yaralanan 11 Yaşındaki Mustafa 26 Gündür Yoğun Bakımda!

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan ve 26 gündür yoğun bakımda tedavisi süren 11 yaşındaki Mustafa Aslan’dan gelecek güzel haberler beklenirken, babası Hasan Aslan olay gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. Baba Aslan, oğlu Mustafa’nın olay günü matematik sınavından 100 aldığı için ön sırada oturduğunu söyledi.

Habertürk’ün haberine göre 15 Nisan tarihinde gerçekleşen okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa’nın yoğun bakımdaki tedavisi 26 gündür devam ediyor. Mustafa’nın, saldırının yaşandığı gün matematik sınavından 100 aldığı ve bu nedenle ön sırada oturduğu belirtildi.

ÖĞRETMENİ ONORE ETMİŞ

Baba Hasan Aslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Normalde arka sıralarda oturuyordu. O gün matematik dersinden 100 aldığı için öğretmeni oğlumu onore etmek amacıyla ön sıraya almış. Ardından yaşanan saldırıda kurşunların hedefi oldu” ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Mustafa’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Almine Ağaoğlu ile birlikte saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ise saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.