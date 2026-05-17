Bulgaristan, İsrail'i Geçerek Eurovision 2026'nın Kazananı Oldu!

Bulgaristan, İsrail’i Geçerek Eurovision 2026’nın Kazananı Oldu!

Bu yıl Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı Bulgaristan kazandı. 70 yıldır gerçekleştirilen yarışmada Bulgaristan temsilcisi Dara, “Bangaranga” adlı şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu.

Oluşturan
Eklenme 17.05.2026 - 09:57
Güncellenme 17.05.2026 - 09:58
Bu yıl 70’incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına İsrail’e yönelik boykot damga vururken; Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya, İsrail’in katılımına tepki göstererek yarışmadan çekildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada Bulgaristan temsilcisi Dara, hem ülke bazlı oylamada hem de seyirci oylamasında birinci olarak büyük başarı elde etti. “Bangaranga” adlı şarkısıyla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Dara, yarışmayı birincilikle tamamladı.

Tartışmaların odağındaki İsrail’in temsilcisi Noam Betan ise “Michelle” adlı şarkısıyla jüri ve seyircilerden toplam 343 puan alarak Bulgaristan’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

İSPANYA, İSRAİL’E TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail’in yarışmaya katılması nedeniyle yarışmayı protesto ederek bu yıl organizasyona katılmadığını açıkladı ve yarışmanın başlangıcında Filistin için barış ve adalet çağrısı yaptı.

İspanya, Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsrail’e tepki olarak canlı yayınlamazken, yarışmanın başladığı dakikalarda “Eurovision bir şarkı yarışmasıdır, insan hakları ise tartışma konusu değildir. Kayıtsızlığa yer yok, Filistin için barış ve adalet” mesajını paylaştı.

Öte yandan, dün gece gerçekleştirilen büyük finalin ardından yarışmanın sonuçları da belli oldu:

  1. Bulgaristan: Dara – 516
  2. İsrail: Noam Bettan – 343
  3. Romanya: Alexandra Căpitănescu – 296
  4. Avustralya: Delta Goodrem – 287
  5. İtalya: Sal Da Vinci – 281
  6. Finlandiya: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – 279
  7. Danimarka: Søren Torpegaard Lund – 243
  8. Moldova: Satoshi – 226
  9. Ukrayna: LELÉKA – 221
  10. Yunanistan: Akylas – 220
  11. Fransa: Monroe – 158
  12. Polonya: ALICJA – 150
  13. Arnavutluk: Alis – 145
  14. Norveç: JONAS LOVV – 134
  15. Hırvatistan: LELEK – 124
  16. Çekya: Daniel Žižka – 113
  17. Sırbistan: LAVINA – 90
  18. Malta: AIDAN – 89
  19. Kıbrıs: Antigoni – 75
  20. İsveç: FELICIA – 51
  21. Belçika: ESSYLA – 36
  22. Litvanya: Lion Ceccah – 22
  23. Almanya: Sarah Engels – 12
  24. Avusturya: COSMÓ – 6
  25. Birleşik Krallık: Look Mum No Computer – 1
