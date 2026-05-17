Bulgaristan, İsrail’i Geçerek Eurovision 2026’nın Kazananı Oldu!

Bu yıl 70’incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına İsrail’e yönelik boykot damga vururken; Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya, İsrail’in katılımına tepki göstererek yarışmadan çekildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada Bulgaristan temsilcisi Dara, hem ülke bazlı oylamada hem de seyirci oylamasında birinci olarak büyük başarı elde etti. “Bangaranga” adlı şarkısıyla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Dara, yarışmayı birincilikle tamamladı.

Tartışmaların odağındaki İsrail’in temsilcisi Noam Betan ise “Michelle” adlı şarkısıyla jüri ve seyircilerden toplam 343 puan alarak Bulgaristan’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

İSPANYA, İSRAİL’E TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail’in yarışmaya katılması nedeniyle yarışmayı protesto ederek bu yıl organizasyona katılmadığını açıkladı ve yarışmanın başlangıcında Filistin için barış ve adalet çağrısı yaptı.

İspanya, Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsrail’e tepki olarak canlı yayınlamazken, yarışmanın başladığı dakikalarda “Eurovision bir şarkı yarışmasıdır, insan hakları ise tartışma konusu değildir. Kayıtsızlığa yer yok, Filistin için barış ve adalet” mesajını paylaştı.

Öte yandan, dün gece gerçekleştirilen büyük finalin ardından yarışmanın sonuçları da belli oldu: