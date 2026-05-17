Fatih Terim Al Nassr’a mı Gidiyor?

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul heyecanı yaşanırken, başkanlık yarışının en güçlü adayı olarak Aziz Yıldırım gösteriliyor. Edinilen bilgilere göre Yıldırım’ın başkan olması halinde takımın başına teknik direktör olarak Jorge Jesus’u getireceği öne sürülüyor.

Jorge Jesus’un şu an görev yaptığı Al Nassr’dan ayrılması halinde, Suudi Arabistan ekibinin Fatih Terim ile anlaşabileceği ifade ediliyor. Sözleşmesinin 30 Haziran’da sona ereceği belirtilen Jesus’un henüz kulübüyle pazarlık masasına oturmadığı, Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istediği ileri sürülüyor.

FENERBAHÇE’YE SICAK BAKIYOR

Bu nedenle Fenerbahçe’den gelecek olası teklife sıcak baktığı, ayrıca Portekiz Milli Takımı’ndan gelebilecek bir teklif durumunda Al Nassr’dan ayrılmayı düşünebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın teknik direktör konusunda öncelikli isminin Jorge Jesus olduğu iddia edilirken, Jesus’un Fenerbahçe’nin teklifini kabul edip sarı-lacivertli takımın başına geçmesi halinde Al Nassr’ın teknik direktörlük görevi için Fatih Terim’i gündemine alabileceği belirtiliyor.

FATİH TERİM’E SUUDİ ARABİSTAN YOLU GÖRÜNÜYOR

Gazeteci Ersin Düzen, yaptığı açıklamada, “Al Nassr’da, Fatih Terim’in kapısını çalabilir. Hatta bir teklif yapılmış olabileceği ya da yapılmasının muhtemel olduğu ifade ediliyor. Fatih Terim’e yeniden Arabistan yolu görünebileceği konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Jesus’un Al Nassr ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, Suudi Arabistan’daki kaynaklara göre El Nasr’ın Fatih Terim’i adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi.