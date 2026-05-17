Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kardeşi Hayatını Kaybetti!

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Aydın Çavuşoğlu, Alanya’da kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Oluşturan
Eklenme 17.05.2026 - 15:06
Güncellenme 17.05.2026 - 22:02
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kardeşi Hayatını Kaybetti!

Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 6 Mayıs tarihinde kendisine ait akaryakıt istasyonunda vurulmuş halde bulunmuştu. Yaşanan olayın ardından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı öğrenilen Çavuşoğlu’nun tedavisinin ardından durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Aydın Çavuşoğlu’nun bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

ACI HABERİ BAKAN ERSOY DUYURDU

Çavuşoğlu’nun vefat haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Önceki dönemde Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

