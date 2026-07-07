Acun Ilıcalı, Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu’nu aldı

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Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalanmazken, siyah-beyazlı takım, Bayern Münih’ten Alman kaleci Alexander Nübel ile anlaştı. Bu kapsamda Beşiktaş’tan ayrılmaya karar veren Ersin Destanoğlu’nun yeni takımı belli olduğu iddia edilirken, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin tecrübeli file bekçisiyle anlaştığı öne sürüldü.

ERSİN DESTANOĞLU HULL CİTY’E Mİ TRANSFER OLDU?

Sporx’in haberine göre, Destanoğlu’nun önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Hull City’e imza atacağı ifade edildi.

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ERSİN DESTANOĞLU KAÇ MAÇTA FORMA GİYDİ?

2020-2021 sezonunda siyah beyazlı formayla şampiyonluk sevinci yaşayan 25 yaşındaki Destanoğlu, o sezonda 35 maçta görev yapmıştı. Destanoğlu, sonraki sezonda da 32 maçta forma giymişti.

Deneyimli file bekçisi, geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın’ın siyah beyazlı takımın başına getirilmesiyle beraber yeniden kaleyi devralmıştı. Beşiktaş’ın eski kalecisi, geçtiğimiz sezonda 32 maçta forma giydi.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ersin Destanoğlu, kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. 1.95 boyundaki deneyimli file bekçisi, futbol kariyerine küçük yaşlarda başlarken kulüp ve milli takım düzeyinde önemli performanslar sergiledi.

Futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başlayan Destanoğlu, yeteneğiyle kısa zamanda dikkat çekmesinin ardından 2013’te Beşiktaş’ın altyapısına transfer oldu. Beşiktaş’ta uzun yıllar boyunca tüm yaş gruplarında forma giyerek gelişimini sürdürdü. 2017’de Beşiktaş’la profesyonel sözleşme imzalayan Destanoğlu, özellikle Loris Karius’un takımdan ayrılmasıyla beraber 2020’de Beşiktaş’ın birinci kalecisi olarak görev almaya başladı.

Son yıllarda siyah beyazlı takımın önemli isimlerinden biri olan Destanoğlu, hızlı refleksleri, uzanma kabiliyeti ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Destanoğlu son olarak, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City ile büyük oranda anlaşma sağlarken, önümüzdeki günlerde Hull City ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.