FIFA Başkanı Infantino’dan Trump eleştirilerine yanıt: ‘’Disiplin Kurulu kararlarına ben de şaşırıyorum’’

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD’nin Bosna Hersek’i 2-0 yendiği maçta doğrudan kırmızı kart gören Folarin Balogun’un cezasının 1 yıl ertelenmesine ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı önündeki iddiaları doğrulayan Infantino, dünyanın farklı ülkelerinden birçok liderin de benzer sebeplerden dolayı kendisine telefon ettiğini kaydetti.

‘’Kararlar bağımsız şekilde alınıyor’’

FIFA Başkanı Infantino, federasyon tarafından yürütülen disiplin süreçlerinin yönetimden bağımsız şekilde alındığını ve bu süreçlere herhangi bir müdahalede bulunulmadığına dikkat çekti.

Infantino açıklamasında, “FIFA’nın hukuk organları bağımsızdır. Disiplin Kurulu kararlarına bazen ben de şaşırıyorum.” diyerek kendisinden bağımsız olarak alınan kararlara saygı duyduğunu vurguladı.

Haber Devam Ediyor

FIFA’ya tepkiler büyüyor

FIFA Disiplin Kurulu’nun Balogun’un kırmızı kart cezasını 1 yıl ertelemesine başta UEFA ve Belçika Futbol Federasyonu olmak üzere pek çok kurum tepki gösterdi.

FIFA’ya yönelik sert ifadeler kullanan UEFA, şu açıklamayı yaptı:

“Bu karar ile kırmızı çizgi aşılmıştır. Futbol, adil, dürüst ve şeffaf bir rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Kırmızı kart sonrası verilen en az bir maçlık otomatik ceza, isteğe bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için ekstra bir kurul kararına ihtiyaç duymaz. Kuralların kesinliği, onları korumakla yükümlü olan muhafızlar (FIFA) tarafından garanti edilmediğinde, oyunun dürüstlüğü tehlikeye girer ve turnuvanın güvenilirliği baltalanır. Turnuvanın ortasında, diğer birçok oyuncu cezalarını kurallara göre çekmişken böylesi bir istisna yaratılması, rekabete büyük bir zarar vermiştir.”

Belçika Futbol Federasyonu ise son 16 turundaki rakibi ABD ile ilgili alınan bu karar için hukuki yollara başvuru yapılacağını bildirerek şu ifadelere yer verdi: