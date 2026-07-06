HaberX
Anasayfa/Spor/TFF Süper Lig fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı

TFF Süper Lig fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı

 TFF Süper Lig fikstürünün 9 Temmuz tarihinde çekileceğini duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 06.07.2026 - 15:36
Güncellenme 06.07.2026 - 15:47
Haberi PAYLAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin gerçekleştirileceğini duyurdu. 

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK

Buna göre, Trendyol Süper Lig’in ye i sezon fikstürü 9 Temmuz tarihinde çekilecek.

Bu kapsamda yeni sezonda mücadele edecek Süper Lig takımlarının maç takvimi, gerçekleştirilecek kura takvimiyle belli olacak.

Haber Devam Ediyor
Filenin Sultanları’nın Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu
Spor
Filenin Sultanları’nın Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kapsamında üçüncü haftaya girilirken, Filenin Sultanları üçüncü haftanın ilk karşılaşmasında Polonya ile karşılaşacak. Bu kapsamda karşılaşmanın maç saati ve tarihi belli oldu.
Süper Lig’de Gözler Beşiktaş-Trabzonspor Maçında
Spor
Süper Lig’de Gözler Beşiktaş-Trabzonspor Maçında
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden...

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’da Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

Fikstür çekiminin ardından Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta eşleşmeleri ve sezon takvimi açıklanacak. Bu kapsamda kulüpler ve futbolseverler yeni sezonun maç takvimini öğrenmiş olacak. 

TFF 1.LİG FIKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 

Öte yandan TFF, yeni sezon kapsamında Trendyol 1. Lig fikstür çekiminin ise 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Buna göre, yeni sezon fikstürü 10 Temmuz Cuma günü Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştirilecek.  

TFF 2. LİG VE 3. LİG FİKSTÜR ÇEKİM TARİHLERİNE ZAMAN? 

Ayrıca TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekim tarihleri de belli oldu. Buna göre 2. Lig fikstürü 13 Temmuz’da, 3. Lig fikstürü 14 Temmuz’da çekilecek. 

İlginizi Çekebilir

Spor

FIFA Başkanı Infantino’dan Trump eleştirilerine yanıt: ‘’Disiplin Kurulu kararlarına ben de şaşırıyorum’’

54 dakika önce
Spor

Beşiktaş’ta kale Doğan Alemdar’a emanet: Transferde sona gelindi

2 saat önce
Spor

Filenin Sultanları’nın Polonya karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

6 saat önce
Spor

İngiltere’de Henderson depremi: Kutlamalarda sakatlandı

7 saat önce
Spor

Fenerbahçe’den Bertuğ Yıldırım hamlesi: İki oyuncu takasta kullanılacak

7 saat önce
Spor

Inter yönetimi Galatasaray’la dev transferi görüşmek için İstanbul’a geliyor

10 saat önce