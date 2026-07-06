TFF Süper Lig fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Hükümeti, yeni bir ekonomik reform paketini hayata geçireceğini duyurdu.

Hükümeti, yeni bir ekonomik reform paketini hayata geçireceğini duyurdu. Reformlar, Merkez Bankası tarafından uygulanacak ve enflasyonla mücadeleye yönelik stratejiler içerecek.

tarafından uygulanacak ve enflasyonla mücadeleye yönelik stratejiler içerecek. Paketin detayları, önümüzdeki günlerde Başbakan tarafından açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin gerçekleştirileceğini duyurdu.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK

Buna göre, Trendyol Süper Lig’in ye i sezon fikstürü 9 Temmuz tarihinde çekilecek.

Bu kapsamda yeni sezonda mücadele edecek Süper Lig takımlarının maç takvimi, gerçekleştirilecek kura takvimiyle belli olacak.

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SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’da Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacağını açıkladı.

Fikstür çekiminin ardından Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta eşleşmeleri ve sezon takvimi açıklanacak. Bu kapsamda kulüpler ve futbolseverler yeni sezonun maç takvimini öğrenmiş olacak.

TFF 1.LİG FIKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Öte yandan TFF, yeni sezon kapsamında Trendyol 1. Lig fikstür çekiminin ise 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Buna göre, yeni sezon fikstürü 10 Temmuz Cuma günü Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

TFF 2. LİG VE 3. LİG FİKSTÜR ÇEKİM TARİHLERİNE ZAMAN?

Ayrıca TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekim tarihleri de belli oldu. Buna göre 2. Lig fikstürü 13 Temmuz’da, 3. Lig fikstürü 14 Temmuz’da çekilecek.