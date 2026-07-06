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Beşiktaş’ta kale Doğan Alemdar’a emanet: Transferde sona gelindi

Birçok bölgeye transfer yapan Beşiktaş, kaleci transferini yerli bir isimden yana kullanmaya karar verdi. Siyah-beyazlıların, Başakşehir’in milli kalecisi Doğan Alemdar ile prensipte anlaştığı ifade edildi.

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Eklenme 06.07.2026 - 19:03
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Yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam etmek istiyor. Siyah-beyazlı takım, Ersin Destanoğlu’nun takımdan ayrılma ihtimali sebebiyle Başakşehir’in genç kalecisi Doğan Alemdar’a teklif götürdü. İddialara göre, taraflar prensipte anlaşmak üzere.

Ersin giderse Doğan gelecek

Beşiktaş yönetimi, geleceği belirsiz olan ve Avrupa’dan transfer teklifleri alan kaleci Ersin Destanoğlu’nun takımdan gitme ihtimali üzerine transfer çalışmalarında önceliği kaleye verdi. Alexander Nübel ile anlaşmaya yakın olan siyah-beyazlılar, alternatif olarak Başakşehir’in kalecisi Doğan Alemdar için temasları sıklaştırdı.

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2025 yılında Fransız ekibi Rennes’den Başakşehir’e transfer olan 23 yaşındaki kalecinin turuncu-lacivertlilerde 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Doğan Alemdar ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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