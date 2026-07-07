Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu: Ollie Watkins operasyonu başladı

Transfer çalışmalarında rotayı santrafor bölgesine çeviren Fenerbahçe, Borussia Dortmund’un forveti Serhou Guirassy’den sonuç alamamasının ardından arayışını Premier Lig pazarına çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa ve İngiltere Milli Takımı’nın önemli golcülerinden Ollie Watkins ile prensipte anlaştığı haberi taraftarı heyecanlandırdı.

Watkins, Fenerbahçe’ye doğru

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Aston Villa’da forma giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu Ollie Watkins’i kadrosuna katmak için önemli aşama kaydetti. Söz konusu haberde, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile yıllık 9 milyon euro maaş ile 3 sezonluk anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Haber Devam Ediyor

Watkins ile bireysel şartlarda anlaşan Fenerbahçe, Aston Villa ile görüşmelerine ise devam ediyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için İngiliz ekibinin en az 35 milyon euro talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe’nin ise 25 milyon euro seviyelerinde bir bedelle transferi gerçekleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.

Tam bir gol makinesi

Kariyerinde Aston Villa, Brentford ve Exeter City gibi takımlarda forma giyen Ollie Watkins, oynadığı 499 maçta 183 gol ve 80 asistle oynadı. İngiliz oyuncu, milli takımında 23 kez sahada yer aldı.