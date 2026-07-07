Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı

Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya 1-0 mağlup olan Portekiz, turnuvadan elenirken, efsanevi futbolcu Cristiano Ronaldo ise açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, futbolda kazanmanın da kaybetmenin de olduğunu ve bu yüzden kendisinin vicdanının rahat olduğunu belirtti.

Haber Devam Ediyor

RONALDO NELER SÖYLEDİ?

İspanya’yla oynanan Son 16 turu karşılaşma sonrasında gazetecilere konuya ilişkin olarak açıklama yapan dünya ünlü futbolcu, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirtti. Ronaldo yaptığı açıklamada, kimsenin kaybetmeyi sevmediğine dikkat çekerek, “Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse Dünya Kupası’ndan elenmeyi istemez. Fakat bir futbolcunun hayatı bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım ve gönlüm rahat” dedi.

RONALDO PORTEKİZ MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NE ZAMAN NOKTALAYACAK?

Portekiz Milli Takım kariyerinin noktalayıp noktalamayacağına ilişkin açıklama yapan Ronaldo, anlık karar almadığına vurgu yaparak, düşünmeye, ailesiyle konuşmaya ve Portekiz’in elenmesini, kişisel durumunu analiz etmek amacıyla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

RONALDO FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Ayrıca, aktif futbol hayatına ne zaman son vereceğiyle ilgili açıklama yapan Ronaldo, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek, “Suudi Arabistanlı taraftarların beni desteklediğini ve her zaman yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranım. Böyle devam etsinler çünkü şu an futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Henüz futbolu bırakmak için erken. Biraz daha kariyerime devam edip, önümüzdeki dönemlerde futbolu ne zaman bırakacağıma ilişkin karar alacağım” ifadelerini kullandı.