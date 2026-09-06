Orta Vadeli Program açıklandı: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4 oldu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemi yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program’ın (OVP) detaylarını açıkladı.

2026 YILI ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 28,4 OLDU

OVP’de yıl sonu hedefi yüzde 12 şaşarken, 2026 yılı sonu hedefi enflasyon öngörüsü yüzde 28,4 oldu.

CUMHURBAŞKANI YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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“2026 yılı büyüme öngörümüzü yüzde 3,3 olarak revize ettik. Sanayi büyümesi öngörümüz yüzde 2,3’e düştü. Enerji fiyatlarındaki artışın dış dengemiz üzerinde doğrudan enerji etkisiyle enerji ithalatı öngörümüz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara tırmandı. Dış ticaret açığı öngörümüz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara yükselirken, buna bağlı olarak cari işlemler açığının milli gelire oranına yönelik öngörümüzü de yüzde 2,6 olarak revize ettik.

Turizm gelirleri öngörümüz ise yine savaşın etkisiyle 68 milyar dolardan 65 milyar dolara geriledi.

BU YILKİ ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 16 OLMUŞTU

Öte yandan mevcut 2026-2028 dönemi OVP’de ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2028 yılında ise yüzde 5 büyümesi hedeflenirken, enflasyon için ise bu yıl yüzde 16, gelecek yıl yüzde 9 ve 2028 yılında yüzde 8’e düşmesi bekleniyordu.

Ayrıntılar geliyor…