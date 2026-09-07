Müstehcenlik soruşturmasında tutuklanan Tuğba Ekinci ve Meli Bedeli’nin ifadesi ortaya çıktı

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Ankara 'da sosyal medya paylaşımlarına yönelik müstehcenlik soruşturmasında 4 kişi tutuklanırken, ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ve oyuncu Meli Bendeli de aralarında yer almıştır.

'da sosyal medya paylaşımlarına yönelik müstehcenlik soruşturmasında 4 kişi tutuklanırken, ünlü şarkıcı ve oyuncu de aralarında yer almıştır. Ekinci, paylaştığı görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul etmiş, ancak içtiği maddenin uyuşturucu olmadığını ve sadece sigara olduğunu iddia etmiştir; ayrıca paylaşımların müstehcenlik oluşturabileceğini öngörmesine rağmen videoları sildiğini belirtmiştir.

Bendeli, sosyal medya üzerinden geçimini sağladığını ve tüm paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul ederken, müstehcenlik oluşturduğuna inanmadığını ifade etmiş, OnlyFans hesabını ise aktif olarak kullanmadığını belirtmiştir.

Sosyal medya paylaşımlarına yönelik gerçekleştirilen müstehcenlik soruşturmasında Ankara’da 4 kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar isimler arasında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ve oyuncu Meli Bendeli de yer alırken, her iki ismin savcılık ve hakimlik ifadelerinde soruşturma konusu görüntülerin yönelik savunmaları yer aldı.

EKİNCİ, UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI REDDETTİ

Her iki ismin ifadesi ortaya çıkarken; Ekinci, kendisine gösterilen beyaz ve pembe bikinili görüntülerde yer alan şahsın kendisi olduğunu kabul ederken, pembe bikinili videoda içtiği maddenin uyuşturucu olmadığını ve sigara olduğunu öne sürdü.

“MÜSTEHCENLİK OLUŞTURACAĞINI ÖNGÖRMEME RAĞMEN PAYLAŞTIM”

Söz konusu paylaşımlar için ise, “Ben bu videoların müstehcenlik oluşturabileceğini öngörsem de yine de paylaştım. Fakat ailemden gelen tepkilerin ardından videoları sildim” dedi.

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GÖRÜNTÜLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Sabah’ın haberine göre, emniyetteki ifadesinde başka bir sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin kendisine ait olduğunu ifade eden Ekinci, videoyu Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştığını fakat görüntülerin daha sonra başka hesaplarca kopyalandığını aktardı.

PAYLAŞIMLARDAN KAZANÇ SAĞLIYOR MU?

Videoda görülen beyaz maddenin uyuşturucu olmadığını vurgulayan Ekinci, paylaşımdan maddi gelir elde etmediğini söyledi. Ekinci, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, suçlamaları ise reddetti ve görüntülerin kısa sürede hikâye paylaşımlarından alındığını ve videolardan seçilen karelerle müstehcenlik algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

MELİ BENDELİ İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Öte yandan, aynı soruşturma doğrultusunda Çukur dizisinde “Timsah Celil” karakterini canlandıran trans oyuncu Meli Bendeli de tutuklanırken; Bendeli, emniyet ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını, geçimini sosyal medya vasıtasıyla sağladığını, özellikle TikTok’tan gelir elde ettiğini ifade etti.

TÜM PAYLAŞIMLARIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

İlgili sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu kabul eden Bendeli, hesapları kendisinin yönettiğini ve kendi adına başka bir kişinin paylaşım yapmadığını belirtti. Kendisine gösterilen paylaşımların tamamının kendisinin yaptığını kabul eden Bendeli, paylaşımların müstehcenlik oluşturabileceğini düşünmediğini iddia ederek ilgili paylaşımlar nedeniyle pişman olduğunu belirtti.

ONLYFANS HESABININ KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Ayrıca, kendisine gösterilen OnlyFans hesabını açtığını, fakat hesabı aktif olarak kullanmadığını belirten Bendeli, hesabı kullanacağı adının başka biri tarafından alınmasının önüne geçmek için oluşturduğunu ve içerik paylaşmadığını iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN GELİR ELDE EDİYOR MU?

Bendeli, günlük hayatını takipçileriyle paylaşmak ve kitlesini muhafaza etmek için sosyal medya kullandığını, TikTok ve YouTube’da canlı yayın yaptığını ifade ederek, takipçilerin kendisine gönderdiği hediyelerin platformlarca gelire dönüştürülerek hesabına aktarıldığını belirtti.