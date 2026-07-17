Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Futbol kulübü yöneticilerine yasa dışı bahis operasyonu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Adalet Bakanı Akın Gürlek , Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı profesyonel liglerde görevli bazı kulüp yöneticilerine yönelik yasadışı bahis iddialarıyla ilgili 19 şüpheli hakkında İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı.

, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı profesyonel liglerde görevli bazı kulüp yöneticilerine yönelik yasadışı bahis iddialarıyla ilgili 19 şüpheli hakkında İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yasa dışı bahis ve spor suçlarıyla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına dikkat çekti.

liderliğinde yasa dışı bahis ve spor suçlarıyla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına dikkat çekti. Operasyonun, temiz futbol ve spor güvenilirliğini sağlama amacıyla yürütüldüğünü belirten Bakan Gürlek, adli süreçlerin titizlikle devam edeceğini ifade etti.

Futbolda yasadışı bahis operasyonları devam ederken Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bakan Gürlek konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’na, (TFF) bağlı profesyonel liglerde görev alan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine yönelik önemli bulgular tespit edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde yasa dışı bahis, sporda şiddet ve suçtan sağlanan gelirle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Futbolun adalet, emek ve alın teriyle alınması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosunca gerçekleştirilen soruşturma doğrultusunda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına yönelik önemli tespitlere ulaşılmıştır.

2020-2026 dönemine ilişkin bahis platformları verileriyle MASAK verileri beraber incelenmiş, TFF’ye bağlı profesyonel liglerde görev alan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine yönelik önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle gerçekleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Temiz futbolun tesisi, spor güvenilirliğinin muhafaza edilmesi ve milletimizin vicdanını yaralayan olayların aydınlatılması amacıyla adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibe, yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.”

BAHİS SORUŞTURMASINDA HANGİ YÖNETİCİLER GÖZALTINA ALINDI?

Bahis soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan yöneticilerden Beşiktaş’tan 3 ve Galatasaray’dan 1 ismin olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda Beşiktaş yöneticisi Tolga Kırgız’ın Beşiktaş maçlarında rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynadığı, Beşiktaş yöneticisi Kerem Gürel’in Beşiktaş maçlarında rakip takım lehine ve gol bahislerine 996 kupon oynadığı ve yine Beşiktaş yöneticisi Ahmet Akçelik’in ise Beşiktaş maçlarında rakip takım lehine veya gol bahislerine 53 kupon oynadığı öne sürüldü.

Ayrıca, Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş’in ise Galatasaray maçlarında rakip takım lehine ve gol bahislerine 48 kupon oynadığı ortaya atıldı.